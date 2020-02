Moria di pesci nella Seriola: Ospitaletto si sveglia con un insolito ritrovamento. Intervenuti la Polizia locale, Arpa e Ats Brescia.

Nei giorni scorsi il paese è stato svegliato da una moria di pesci galleggianti nella Seriola. A intervenire la Polizia locale di Ospitaletto, che ha prontamente allertato le autorità di competenza, ovvero Arpa e Ats Brescia. Tante le segnalazioni mosse nei confronti di questo episodio, purtroppo già tristemente noto: negli anni scorsi era già successo di assistere a un simile ritrovamento lungo il corso d’acqua.

Le analisi

“Si attendono riscontri – ha commentato il comandante della Polizia locale Marco Matteo Mensi – Gli enti preposti stanno lavorando per accertare la reale motivazione di quando accaduto”.

Tante, nel frattempo le domande e le tesi avanzate dai cittadini, che hanno lamentato un forte odore acido già nei giorni precedenti.

Le realtà intervenute hanno effettuato un campionamento sul posto e prelevato un pesce per procedere con analisi più approfondite, ma potrebbero volerci anche diverse settimane per avere una risposta accertata. Nel frattempo il perito agrario allertato ha provveduto a pulire il canale dopo le segnalazioni dei giorni scorsi.

