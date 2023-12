Hanno sempre tenuto duro, nonostante le innumerevoli difficoltà incontrate lungo il cammino. La pandemia con tutte le sue restrizioni, la chiusura del supermercato Interspar con il conseguente spopolamento dell’ex Girandola, le numerose incursioni subite dai ladri (l’ultima, a settembre, aveva fruttato un magro bottino). Giuliano Bracchi e la moglie Valeria sono sempre andati avanti, ma adesso è giunto il momento di fermarsi.

Dopo dieci anni gettano la spugna: chiuderà il bar dell’ex Girandola

A fine dicembre il bar dell’ex Girandola abbasserà definitivamente la serranda. Il protrarsi dell’incertezza legata alla riapertura del supermercato (ad aggiudicarsi l’asta per 17 punti vendita del Gruppo Alco era stata Conad nel novembre 2022, con un’offerta pari 23,7 milioni, ma il supermercato di via Primo Maggio è tuttora chiuso) e le troppe incognite all’orizzonte (soprattutto dopo che il Tribunale ha dichiarato il fallimento delle società del gruppo Alco) hanno spinto i titolari a una decisione sofferta ma inevitabile.

Dopo dieci anni, insomma, Giuliano e Valeria si lasceranno alle spalle una parte indubbiamente importante della loro vita. Un pensiero va ovviamente a tutti i clienti che, come hanno ricordato i titolari, sono i benvenuti per un saluto e uno scambio di auguri natalizi. «Dispiace, ma non potevamo fare diversamente», ha spiegato Giuliano.

Insomma, un Natale che avrà un sapore un po’ amaro e che segna la chiusura di un’epoca, con l’auspicio però che il futuro sia generoso.