Docente uccisa, la sua bambina tornerà a Bagnolo.

Antonella Castelvedere si era trasferita in Inghilterra 25 anni fa. Dopo aver frequentato le scuole elementari e medie a Bagnolo, si era diplomata al liceo Calini di Brescia e si era laureata in Lingue all'Università di Milano. In Gran Bretagna, dove si era trasferita nel 1997, aveva conseguito altre lauree e dottorati. Attualmente insegnava all'Università di Suffolk, come Senior Lecturer in Letteratura inglese ed era anche Course Leader del Master in Scrittura creativa e critica. Aveva inoltre scritto un libro, «Dimensioni della delicatezza: la poetica e la politica nella poesia di Keats, Rilke e Pasolini», tradotto in diverse lingue.