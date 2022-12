Divampano le fiamme nella notte di Natale, distrutto ristorante

Attimi di grande apprensione quelli vissuti nella notte tra sabato 24 e domenica 25 dicembre 2022 (notte di Natale): divampano le fiamme, locale distrutto.

Divampano le fiamme nella notte

É successo in via Paolo VI a Passirano, ad essere interessato il ristorante La Rinascita: le fiamme sono divampate alle 3 e hanno distrutto il locale che ha riportato danni ingenti. Fortunatamente non si registrano feriti.

Il messaggio per avvisare i clienti

Ad andare distrutti i sacrifici di una vita, una notte di Natale certo non serena. Nonostante tutto il pensiero dei proprietari è andato subito ai loro clienti: con nel cuore il dispiacere di quanto accaduto hanno pensato subito ai loro clienti, ad avvisare quanti avevano prenotato il loro pranzo di Natale. Il tutto affidato ad un post pubblicato su Facebook.