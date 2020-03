Coronavirus, la mappa del contagio dell’11 marzo: i casi salgono a 1.227

Rispetto a ieri, 10 marzo, in base ai dati di Ats Brescia di oggi, mercoledì 11 marzo (aggiornati alle 13) si registrano 249 casi positivi al Covid-19 e 37 decessi in più rispetto a ieri mattina. Attualmente si parla di 1227 contagi e 125 decessi. La situazione è drammatica e l’appello tramite siti istituzionali e social network da parte di sindaci, autorità e perfino vip è di restare a casa.

Coronavirus: 249 casi più di ieri – LA MAPPA

La situazione nel Bresciano resta drammatica. Si registrano, alle 13 di oggi, 249 casi positivi e 37 decessi in più rispetto a ieri.

Ad Alfianello i casi sono aumentati a 5 (+3) e su registra il primo decesso. A Bagnolo Mella da 25 sono aumentati di 2 unità, per un totale di 27 casi: si registra, inoltre, il secondo decesso.

A Borgo San Giacomo c’è stato un incremento di 3 casi, per un totale di 28, e salgono a sei i deceduti (+4), mentre a Botticino i contagiati sono diventati 7 (+1). A Brescia si è registrato l’aumento di 40 casi positivi e di 2 decessi, per un totale di 216 contagiati e 29 deceduti.

A Calvisano i contagiati sono rimangono 10, ma purtroppo è deceduta una persona. Capriolo è passato da 10 a 19 e si registra il primo deceduto, Carpenedolo da 11 a 13 contagiato e si conta il secondo decesso. A Castegnato da 10 è passato a 11 (due i decessi dei giorni scorsi), a Castel Mella da 10 a 3. Castelcovati conta 2 contagiati in più (salgono dunque a 7), mentre a Castenedolo i casi aumentano di 1 unità, per un totale di 4.

Castrezzato si è svegliato con 7 casi (+3), mentre a Cazzago San Martino, dove l’altro ieri si era registrato un decesso, i contagi totali sono saliti a 13, tre in più di ieri. Infine a Cellatica i contagi diventano 7 (+2).

A Chiari i casi sono saliti a 27 (rispetto ai 16 di ieri). Un altro decesso ieri si è aggiunto a quello avvenuto la settimana scorsa. A Cigole i casi sono saliti a 6 (dai 5 di ieri) con un decesso. A Coccaglio i casi sono aumentati di 1 unità, per un totale di 16 contagiati e si è registrata la prima persona deceduta. Anche a Collebeato è arrivato il primo decesso, ma i contagiati rimangono 6. A Calcinato 13 (+1) e 2 decessi. A Cologne un caso in più rispetto a ieri, per un totale di 5 e si piange il primo scomparso.

A Corte Franca da 3 i contagi sono diventati 5; aumentano anche a Dello (da 6 a 8), dove si conta anche un decesso. A Desenzano del Garda invece sono diventati 23 (+2) e si registra il primo decesso. A Erbusco i casi noti sono diventati 6 (+2), con due persone decedute nei giorni scorsi.

A Gardone Riviera aumento di un’unità (4 casi totali) e a Gardone Valtrompia i casi sono diventati 7 (+1), a Gavardo 7 casi (+1), a Ghedi incremento di 2 unità, per un totale di 16 contagiati, a Gottolengo diventano 4 (+1). A Gussago due casi in più, per un totale di 15 positivi al Coronavirus e un deceduto. A Lograto i casi salgono a 2 (+1), a Iseo da 8 casi si è passati a 13 (+5), a Isorella da 3 a 5 con un primo decesso. A Leno 18 (+3) con due decessi avventi nei giorni scorsi.

A Lonato del Garda i contagiati rimangono 12 contagi, ma i decessi salgono a 2 (+1), e anche a Longhena aumentano di un’unità, per un totale di 4. Lumezzane passa da 1 a 2. A Manerbio sono aumentati a 31 (+5), e si registra il secondo decesso. Mazzano registra 3 nuovi casi (per un totale di 15) e il primo decesso. A Montisola arriva il primo contagiato, a Monticelli diventano 5 (+1). Montichiari ne ha 39 (+6) e in paese i decessi salgono a 5 (+1).

A Nave i casi sono 11 (+4) e ieri si è verificato un decesso. A Montirone i casi sono diventati 22 (+2) e i decessi sono fermi a 3. Nuvolento registra il suo primo caso di contagio, così come Ome e a Paderno Franciacorta. A Offlaga i casi salgono a 4 (+2).

Resta preoccupante la situazione a Orzinuovi, dove i contagiati sono saliti a 98 (23 nuovi casi, contro i 75 registrati il giorno prima) e tre nuovi decessi si aggiungono ai 12 dei giorni scorsi. A Ospitaletto i positivi sono diventati 15 (+3) e si è registrato un decesso nei giorni scorsi.

A Palazzolo ci sono 6 casi in più rispetto agli 8 di ieri, e i decessi salgono a 3 (+1). A Padenghe i casi passano a 5 (+1) e c’è un decesso. A Paratico i casi passano da 3 a 6 e si registra un decesso, a Pavone del Mella 7(+1) e anche un decesso nei giorni scorsi, a Polpenazze è stato registrato il secondo caso, a Pompiano 9 (+3) e un decesso, a Poncarale 4 (+1), mentre a Pontoglio aumentano a 13 (+4). A Pontevico i casi sono diventati da 15 a 20 ed è stata annunciata la scomparsa di una persona.

A Pralboino i 5 restano 5, ma arriva il primo deceduto. A Preseglie passano a 3 (+1), a Prevalle i casi salgono a due, ma ieri c’è stato il primo decesso. A Provaglio d’Iseo è deceduto l’uomo affetto da Covid-19 risultato positivo nei giorni scorsi e si registrano 3 casi (+1).

A Remedello sono diventati 3 (+1), a Rezzato ci sono 6 casi positivi (+1), a Roccafranca da 4 si passa a 7, a Rodengo Saiano 12 (+5) e il primo decesso, a Roè Volciano 2 (+1), mentre a Rovato si passa a 22 (+5). A Rudiano si registrano i primi 3 contagiati.

A Salò i contagiati diventano 10 (+2) e un decesso è stato registrato da ieri. A San Paolo i casi salgono a 23 (+8) e i decessi a due. A Sarezzo 12 (+6), a Seniga 2 (+1), a Torbole Casaglia 3 (+1), a Trenzano 4 (+3), a Verolanuova 15 (+3) e un decesso, due in più a Verolavecchia (ora sono 4) e a Vestone salgono a 3 (+1). Due in più a Villachiara, che sale a 4 casi.

Due nuovi casi a Sulzano e uno a Vallio Terme, mentre a Zone, dove c’era un contagio, si registra il primo decesso.

I Comuni con i contagi stazionari

Stazionari i numeri dei contagi a Acquafredda (1), Adro (3), Agnosine (1), Azzano Mella (6 e un decesso), Barbariga (5), Bassano Bresciano (2), Bedizzole (4 e un decesso), Berlingo (2), Bione (2), Borgosatollo (12), Bovezzo (2), Brandico (3), Capriano del Colle (2), Casto (1), Comezzano-Cizzago (1), Concesio (11 + 2 decessi), Corzano (2), Flero (4 e un deceduto), Gambara (1), Gargnano (1), Idro (1), Lodrino (1), Maclodio (1), Mairano (1), Manerba del Garda (1), Marone (1), Moniga del Garda (1), Mura (1), Nuvolera (1), Orzivecchi (4 e un decesso), Passirano (4), Polaveno (1), Pozzolengo (1), Puegnago del Garda (1), Quinzano (14 + 3 decessi), Roncadelle (4), Sabbio Chiese (3), Sale Marasino (2 + un decesso), San Gervasio Bresciano (1), San Zeno (3), Serle (2), Sirmione (6), Soiano del Lago (1), Travagliato (1), Toscolano Maderno (1), Treviso bresciano (2), Villa Carcina (11+1 decesso), Villanuova sul Clisi (2) , Vobarno (1).

