Controlli anti alcol e anti droga a Rezzato: ritirata la patente a quattro automobilisti.

A Rezzato proseguono i controlli

Continuano i controlli anti droga e anti alcol da parte degli agenti della Polizia Locale di Rezzato sul territorio. Nei giorni scorsi sono stati predisposti mirati servizi di controllo delle condizioni psicofisiche dei conducenti per verificare l’eventuale alterazione derivante da abuso di alcol o uso di sostanze stupefacenti. Oltre alle normali pattuglie di vigilanza stradale, sono entrati in servizio due equipaggi, tutti dotati di apparecchiature particolari, utili e necessari per accertare lo stato psicofisico dei guidatori. Tre conducenti sono risultati positivi all’alcoltest, uno invece si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per verificare l’alterazione dovuta all’assunzione di droghe. Una condotta che avrebbe potuto minare non solo la propria ma anche l'incolumità degli altri utenti della strada.

Consumatore di droga

Segnalato alla Prefettura di Brescia come consumatore, inoltre, un ragazzo di 19 anni trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente.