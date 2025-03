Karate Nakayama di Rezzato: Aurora Pendoli, bronzo ai campionati assoluti.

Bronzo per la Karate Nakayama di Rezzato

Aurora Pendoli, portacolori della Karate Nakayama di Rezzato ha conquistato un bronzo ai campionati assoluti che si sono svolti al PalaPellicone di Ostia Lido. La Pendoli è stata superata in semifinale da Francesca Cavallaro delle Fiamme Oro Polizia di Stato che si è poi aggiudicata l'Oro.

Aurora Pendoli- categoria dei -61 chilogrammi

Aurora Pendoli ventunenne studentessa all’Accademia belle arti Santa Giulia di Brescia, allenata dal maestro e presidente della società Nakayama Michele Cornolò, è scesa sul tatami nel kumite categoria dei – 61 kg., nella quale le iscritte erano 41 atlete da tutta Italia, ha iniziato il percorso con la vittoria per 5 a 1 su Serena Laiolo ( Budo Lacassia Torino), poi ha surclassato con un perentorio 8 a 0 Rosamaria Oggiano di Bari, e poi sconfigge per 9 a 1 Rita Cristallo del Champion Center di Napoli. La finale di pool è sua per 5 a 4 su Anita Pazzaglia di Terni. La semifinale, tiratissima, la vede uscire sconfitta per 1 a 0 , da Francesca Cavallaro per poi, nel sesto incontro, superare per 4 a 0 Chiara Anselmi di Napoli e salire così sul terzo gradino del podio.

Settimo posto per la ventiquattrenne Fabiola Antonini nel kumite + 68 kg. che si aggiudica il primo match su Paulina Katarzyna di Roma per 6 a 3, poi sconfigge Ilaria Pascucci di Perugia per 7 a 0 mentre viene sconfitta per 3 a 0 da Carlotta Montebello di Torino , che poi salirà sul primo gradino del podio. Undicesimo posto nella categoria – 75 kg. con il più alto numero di partecipanti, ben 81 al via, il diciannovenne Thomas Rizzati dopo aversi aggiudicato tre match, il primo su Potenza di Ostia, il secondo su Minervini di Molfetta, il terzo su Marchesi di Modena si ferma al quarto superato da Rossi di Treviso. Undicesimo anche per il diciannovenne Gabriel Piemonte nel kumite – 60 kg. che prima supera Mallardi di Ostia ma poi viene superato da Agliano di Milano. Undicesimo posto anche per Gueye N’Diawar nella stessa categoria che vince il primo match su Mearini di Arezzo per poi essere superato da Chebbi di Piacenza