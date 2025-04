La casetta del libro sospeso installata nel parco Donatori di Sangue a Rezzato.

Nel parco Donatori di Sangue

É stata installata nel parco "Donatori di sangue" a Rezzato, vicino alla Scuola Vantini una casetta del Libro Sospeso. Non si tratta della prima sul territorio rezzatese. Si va infatti ad aggiungere a quella al lavatoio della PinAc, una è presente in via Catanea mentre al numero 24 è presente uno scaffale di doni e scambi nella biblioteca "Anna Frank".

Una bella iniziativa

Come funziona? Sicuramente invoglia moltissimo alla lettura: si tratta infatti di uno spazio libero e condiviso, dove puoi prendere un libro che ti incuriosisce e, se vuoi, lasciarne uno che hai già letto. Tutti i libri sono ben accettati