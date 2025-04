Karate Nakayama di Rezzato protagonista alla Youth League Guadalajara.

Seconda tappa della Youth League Guadalajara

L'occasione è stata la seconda tappa della Youth League che si è tenuta al Palacio Multiusos de Guadalajara in Spagna, presenti oltre tremila giovanissimi atleti provenienti da trenta nazioni e tra questi dieci portacolori della Karate Nakayama di Rezzato guidati al maestro Michele Cornolò.

Protagonista la Karate Nakayama di Rezzato

Grande soddisfazione, in particolare, per gli atleti Under 14 della Karate Nakayama che hanno conquistato il quinto posto con Mariachiara Arena nei -52 kg. Nel primo incontro è riuscita a superare la coetanea spagnola Castillo e poi la portoghese Cabrita e l'inglese Atkiss. Successivamente la sconfitta contro la belga De Velde e contro l'italiana Di Mare.

Da non dimenticare, poi, il settimo posto di Sofia Palombi nei -52 kg che ha superato la francese Kakiche e poi la spagnola Garcia e poi viene sconfitta dall’ Ukraina Kruhlova che poi conquisterà l’oro e poi pareggia con la bulgara Kondova, poi argento.

Undicesimo posto per Alessio Izzo nei – 50 kg. che ai ripescaggi viene superato dall’Ukraino Matsenko. Non sono saliti nelle classifiche, pur combattendo con tecniche e tattiche studiate con il coach, Gabriele Filippi negli U14 + 55 kg, Sveva Molteni U14 - 47 kg. , Sophia Giacomini cadette - 47 kg. Arturo Bonometti cadetti – 63kg. Gabriel Piemonte U21 – 60 kg, Thomas Rizzati U21 – 75 kg.

I prossimi appuntamenti sabato 12 e domenica 13 aprile 2025 all'Open League di Riccione.