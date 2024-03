Purtroppo non c'è stato nulla da fare. Un 51enne ha perso la vita a seguito di un malore nel pomeriggio di oggi, sabato 23 marzo, a Rudiano.

Colto da un malore, morto un 51enne

L'allarme è scattato intorno alle 14. La tragedia ha avuto luogo in vicolo Asilo. Un 51enne (questa l'età riportata da Areu, Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) ha avuto un malore in auto, mentre si trovava nel parcheggio, e per lui è stato vano ogni soccorso. I medici hanno potuto solo costatarne il decesso.

I soccorsi

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente e ancora prima si erano già dati da fare alcuni presenti, che hanno messo in atto le manovre di rianimazione in attesa dell'ambulanza. Sul posto si sono precipitate due mezzi di soccorso avanzato, l'infermierizzata da Chiari e la medica da Orzinuovi, con l'ambulanza della Rovato Soccorso, ma non c'è stato niente da fare nemmeno con il massaggio cardiaco praticato dai soccorritori. A Rudiano sono giunti anche i Carabinieri della Compagnia di Chiari.