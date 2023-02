Sono entrati nella sala gioco, hanno svuotato le slot machine e sono fuggiti con un bottino di circa 30mila euro: sono in corso le indagini per individuare gli autori del furto andato a segno nella notte tra venerdì e sabato a danno dell'attività Flamingo, in via XXV Aprile, a poca distanza della rotatoria che porta a Lodetto, nei pressi del distributore di benzina.

Colpo alla sala slot di Rovato, i ladri fuggono con 30mila euro

Stando alle prime ricostruzioni i malviventi avrebbero colpito in piena notte: la sala slot si affaccia su via XXV Aprile, un'arteria stradale principale, ma complice il buio della notte hanno agito indisturbati. Una volta all'interno, i ladri hanno divelto e scassinato le slot presenti nell'esercizio, instascandosi un bottino di almeno 30mila euro, per non parlare dei danni arrecati alla struttura. Poi sono fuggiti, facendo perdere le loro tracce, prima che i carabinieri della compagnia di Chiari arrivassero sul posto. I militari ora hanno messo al vaglio le immagini della videosorveglianza dell'attività e del territorio per rintracciare gli autori del colpo, le indagini sono in corso.