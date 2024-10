Fugge agli agenti della Locale a bordo di una Bmw, con se denaro illecito: arrestato.

Ad alta velocità fugge dagli agenti della Locale

Venerdì 4 ottobre 2024 alle 16.45 a Rovato in via Franciacorta una pattuglia della polizia locale, insospettita dal comportamento di un ragazzo a bordo di una Bmw gli ha intimato di fermarsi. Il giovane, marocchino classe 1994, dopo aver accennato più volte a gesti di fermarsi poco più avanti a lato di via Franciacorta, ha aspettato che la strada si liberasse per poi dare inizio ad una fuga rocambolesca lungo le vie del paese e nei comuni limitrofi.

Il giovane, nonostante la pioggia, ha mantenuto una velocità elevata, zigzagando tra i veicoli in via Pasubio. Nonostante lo spazio ridotto passava tra la fila di veicoli in transito e il guard rail di cemento. Dopo circa venti minuti, a seguito di una manovra azzardata durante un' inversione a u il Bmw ha finito la corsa in un canalone a lato strada. Il ragazzo è sceso dall' auto e ha cercato di guadagnarsi la fuga ma è stato bloccato dagli agenti ai quali ha opposto una forte resistenza per impedire l' ammanettamento.

Arrestato e il via al nullaosta per l'espulsione

Condotto in comando è stato trovato in possesso di un migliaio di euro di denaro contante di provenienza illecita. Il ragazzo marocchino classe 94, clandestino sul territorio è stato tratto in arresto per resistenza. Questa mattina (sabato 5 ottobre 2024) si è tenuto un giudizio direttissimo con convalida dell' arresto e nullaosta all' espulsione.