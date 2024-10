"Gira il mondo gira nello spazio senza fine", cantava Jimmy Fontana in un brano entrato nella storia della musica. Ed è sembrato di piombare in uno spazio senza tempo, quasi in una dimensione parallela in cui la voglia di giocare non si esaurisce mai, sabato 5 e domenica 6 ottobre al parco Aldo Moro in occasione del Festival delle trottole.

Festival delle trottole, eccezionale successo a Rovato

La manifestazione organizzata dall’associazione Energia Ludica, in collaborazione con i Tornitori di Franciacorta e con il contributo del Comune, è sbarcata per la prima volta a Rovato registrando un successo davvero straordinario. I migliori trottolai giunti da tutta Italia hanno regalato uno spettacolo unico, ma non sono mancati laboratori, competizioni divertenti, bancarelle e molto altro ancora. Apprezzatissimi dai più piccoli (ma anche dai nonni e dai genitori) i giochi di una volta a disposizione dei visitatori, il tutto in forma gratuita nella ferma convinzione che il gioco sia un diritto fondamentale dell’uomo.

Premiate anche le scuole

Un momento molto partecipato è stato la cerimonia di premiazione delle trottole realizzate dagli istituti scolastici rovatesi (la primaria canossiana e la primaria Ai Caduti), esposte per l'occasione con i loro meravigliosi colori. Erano presenti, accanto all'ideatore del Festival Alberto Segale, alcune maestre, la vicepreside del Don Milani e, in rappresentanza del Comune, il vicesindaco Simone Agnelli, l’assessore all’Istruzione Valentina Bergo e l’assessore alla Polizia Pieritalo Bosio.

"Siamo molto contenti che questo Festival sia approdato a Rovato per la prima volta e con un grandissimo risultato in termini di presenze. Già durante il concorso di tornitura Il bosco italiano era emerso il potenziale interesse verso le trottole (c’erano un paio di stand e le persone erano incuriosite, i bambini davvero appassionati). Speriamo di poter ripetere l’esperienza anche l’anno prossimo!".

Queste le parole dell'assessore Bergo. Un auspicio condiviso sicuramente dalle famiglie che nel weekend hanno fatto tappa al parco Moro, prendendo parte a un evento gioioso e indimenticabile.

Alcune foto del Festival

Il servizio è pubblicato anche sul settimanale ChiariWeek, in edicola dall'11 ottobre. Ecco alcune foto di una manifestazione davvero riuscita