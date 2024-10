Incidente in autostrada tra Palazzolo e Rovato, muore una ragazza di 24 anni di Chiari

L'ennesima tragedia sulle strade bresciane si è consumata questa sera, lunedì 7 ottobre 2024, lungo la A4 dove una ragazza di 24 anni di Chiari ha perso la vita in un incidente avvenuto poco dopo le 21. La vittima è Sadri Bochra.

Incidente in autostrada tra Palazzolo e Rovato, muore una 24enne

Il sinistro è avvenuto nel tratto tra Palazzolo e Rovato, in direzione Venezia. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Stradale di Seriate, che si sta occupando dei rilievi: nello schianto ha perso la vita una ragazza di 24 anni di Chiari alla guida dell'auto, mentre i conducenti dei due furgoni (un 47enne e un 52enne) sono rimasti feriti, ma non sono gravi.

Sul posto sono presenti anche i vigili del fuoco di Palazzolo sull'Oglio e di Chiari e l'Ats Novate, per la messa in sicurezza del tratto autostradale, ora chiuso al traffico per consentire i rilievi.

Il luogo dell'incidente