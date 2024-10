In fuga sul motociclo trascina un agente a Rovato, arrestato

Il controllo è partito, come spesso accade sulle strade rovatesi, dall'alert delle telecamere di videosorveglianza. Un'operazione di routine che purtroppo ha avuto un risvolto inedito per la Polizia Locale. Nel tentativo di fuga, infatti, il conducente del veicolo ha trascinato un agente per alcuni metri, provocandogli un trauma contusivo al ginocchio. L'uomo, un 48enne di casa a Sulzano, pregiudicato, è stato arrestato. In tasca aveva perfino un coltello con una lama lunga dieci centimetri.

In fuga sul motociclo trascina un agente a Rovato

Attraverso il capillare controllo del territorio la Polizia Locale di Rovato sta ottenendo ottimi risultati in termini di prevenzione di reati predatori. L'ultima operazione di rilievo risale a mercoledì 9 ottobre quando, intorno a mezzogiorno, una pattuglia ha ricevuto l'alert delle telecamere che segnalava l'accesso sul territorio di un motociclo con targa smarrita. Un transito che ha insospettito gli agenti, i quali hanno subito intercettato il motociclo nei pressi della piscina, trovandolo poi parcheggiato vicino al supermercato. Il conducente nel frattempo era entrato nel negozio (dove peraltro anche uno degli agenti di pattuglia è entrato per verificare che non ci fossero reati in atto). Uscito dal supermercato, l'uomo si è rimesso in sella ma a una manciata di metri di distanza è stato fermato per un controllo. L'Alt, però, ha avuto un epilogo inaspettato: il motociclista ha infatti accelerato per guadagnarsi la fuga. L'agente ha cercato di bloccarlo ma è stato trascinato per alcuni metri sull'asfalto. Nel tentativo di scappare il conducente ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un veicolo in sosta.

Fermato e arrestato

Solo l'arrivo dell'altro agente della Polizia Locale rovatese ha consentito di bloccare l'uomo che, tuttavia, ha continuato ad opporre resistenza sgomitando ripetutamente il vigile. Addosso al motociclista, un 48enne di Sulzano, è stato rinvenuto un coltello a serramanico con una lama di circa 10 centimetri. Alle spalle l'uomo ha molteplici condanne per furti anche su veicoli. Tratto in arresto per resistenza, lesioni e porto abusivo di arma impropria, è stato giudicato nella mattinata di giovedì 10 ottobre. L'arresto è stato convalidato e per il 48enne è stata disposta la misura degli arresti domiciliari. L'agente ferito, condotto in ospedale, è stato dimesso con un trauma contusivo del ginocchio e una prognosi di 5 giorni.