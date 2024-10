Sinistro a Manerbio: non ce l'ha fatta la donna alla guida dell'auto finita in un fosso.

A Manerbio tragico incidente

Ha avuto un tragico epilogo il sinistro che si è verificato oggi (giovedì 10 ottobre 2024) a Manerbio. Dalle prime ricostruzioni pare che un'auto sia finita fuori strada finendo in un fosso: a bordo stavano viaggiando mamma e figlia di 15 anni. Una volta lanciato l'allarme la macchina dei soccorsi si è subito messa in moto. La madre, che si trovava alla guida dell'auto, sarebbe finita contro un albero dopo aver invaso l'opposta corsia di marcia, finendo poi in un fosso.

Tragico epilogo

É stata trasportata in codice rosso in elisoccorso all'ospedale Civile di Brescia, in gravi condizioni. Purtroppo non ce l'ha fatta. Gli accertamenti sono ancora in corso ma la figlia se la sarebbe cavata con qualche botta e un grande spavento. Sul posto la Polizia locale di Manerbio e i Vigili del fuoco di Verolanuova.