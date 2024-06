Collebeato: al via la riqualificazione del ponte di via Capretti

A Collebeato prendono il via i lavori di riqualificazione del ponte di via Capretti.

Spostamento temporaneo dell'acquedotto

A comunicarlo è A2A che segnala anche possibili disagi dovuti agli interventi in questione. In particolare viene evidenziato come, per consentire i lavori di riqualificazione del ponte che collega la città di Brescia con Collebeato, A2A Ciclo Idrico provvederà a spostare l'attuale acquedotto che corre a lato della carreggiata del viadotto, spostamento solo temporaneo.Verrà quindi realizzato un bypass della rete idrica.

A Collebeato

Gli interventi comporteranno qualche disagio nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 giugno 2024 e in quella tra lunedì 24 e martedì 25 giugno 2024, come una diminuzione della pressione dell'acqua nelle utenze di Collebeato. A2A Ciclo Idrico ha sottolineato che cercherà di limitare il più possibile i disagi.

Si tratta di un intervento necessario per poter poi iniziare i lavori di manutenzione straordinaria del cavalcavia di via Capretti.