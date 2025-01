Cinghiali a spasso fuori dall'autostrada

Una famiglia di cinghiali a spasso per Manerbio.

Avvistamento

A immortalare il momento un automobilista che ha inviato il video alla pagina Orgoglio Bresciano che lo ha pubblicato lunedì. Non serve dirlo: in poche ore la notizia è diventata virale. Esilaranti i commenti riguardo la zona dell’avvistamento: a due passi dal casello autostradale: «Si volevano fermare da Piero a farsi due cozze», «Andiamo, Andiamo che ci sono i saldi a Le Arcate, su su muoviamoci altrimenti non troviamo parcheggio», «Più o meno sono io quando vado a fare colazione da Clemente», questi sono solo alcune delle frasi postate sotto il video. Appena saputo del video l’Amministrazione comunale non è rimasta con le mani in mano ed ha allertato i referenti provinciali che si sono già attivati.

Intervento

Si tratta di personale preparato che sta monitorando con visori notturni gli spostamenti dei cinghiali. Una volta individuati saranno abbattuti, si tratta di cacciatori in possesso di abilitazione alla caccia collettiva riconosciuta dall'Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi habitat. Non si parla solo di sicurezza legata alla trasmissione della Peste suina, di cui il cinghiale può essere vettore, ma anche di sicurezza stradale e delle persone stesse. Ma cosa bisogna fare quando si incontra un cinghiale? Chiamare i carabinieri forestali al 1515, la polizia al 112, i Guardiaparco o il centro recupero per la fauna più vicino.

«Se li incontriamo l'unica regola realmente necessaria è quella di fare attenzione, non avvicinarsi, lasciare all'animale una via di fuga e semplicemente non agitarsi, quindi non urlare o correre» queste le indicazioni generiche degli esperti. Particolare attenzione anche ai cani al guinzaglio, i cinghiali potrebbero riconoscerli come una minaccia e decidere di attaccarli.