Codice rosso a Cologne questa mattina, domenica 8 ottobre, intorno alle 11. Un ciclista è stato investito sul provinciale ed è scattata la chiamata ai soccorsi.

Ciclista investito da una moto: 73enne trasportato dall'elisoccorso

L'incidente si è verificato sulla SpBs573, via Brescia, la provinciale che collega Cologne e Palazzolo. La chiamata ai soccorsi è scattata poco prima delle 11. Nel sinistro sono stati coinvolti tre mezzi, un'auto, una moto e una bicicletta. Il ciclista, purtroppo, ha avuto la peggio. Ancora non è chiara la dinamica, ma probabilmente si è trattato di una carambola. La moto è finita contro l'auto e nello sbalzo ha colpito il 73enne che stava transitando a bordo della sua bicicletta.

I soccorsi

Allertati in codice rosso, sul posto sono prontamente giunti i volontari dell'Ambulanza di Capriolo, l'automedica e l'elisoccorso da Brescia. In loco anche i Carabinieri di Capriolo per i rilievi, coadiuvati da quelli di Palazzolo. Il 73enne è stato trasportato in elisoccorso, in codice giallo.

La viabilità

Si registrano rallentamenti di poco conto in entrambe le direzioni di marcia, la circolazione procede in senso unico alternato.

Le immagini del sinistro