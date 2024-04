Auto travolta da un treno al passaggio a livello a Cologne, muore una donna

Auto travolta da un treno al passaggio a livello, muore una donna: è successo nella tarda serata di ieri, martedì 23 aprile, sui binari in via Peschiera. Sulla tragedia stanno indagando i carabinieri, ma non si esclude l'ipotesi di un gesto estremo.

L'allarme è scattato poco prima delle 23. Stando alle primne informazioni la conducente dell'auto, una donna di 50 anni, sarebbe stata travolta da treno sui binari del passaggio a livello di via Peschiera e trascinata per diversi metri: le ferite causate dall'impatto, purtroppo, non le hanno lasciato scampo. Sul posto si sono precipatai i soccorritori della Croce Rossa di Palazzolo, due mezzi avanzati da Chiari e Sarnico, oltre ai Vigili del Fuoco di Chiari e Palazzolo, i Carabinieri e la Polfer, che ora sono all'opera per stabilire la dinamica della tragedia.

Non è chiaro se la donna, italiana e di 50 anni, sia rimasta intrappolata tra le sbarre o se si sia trattato di un gesto volontario. Sta di fatto che il macchinista, complice il buio, non è riuscito a fermarsi in tempo.