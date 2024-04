Auto finisce a ruote all'aria a Cologne.

Grande paura questo pomeriggio (martedì 16 aprile 2024) a Cologne. Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 15.25 in via Brescia in codice giallo.

Dove si è verificato

Un ferito lieve

Ancora da chiarire l'esatta dinamica del sinistro, al momento si sa che un'auto, per cause ancora da accertare si è ribaltata su se stessa finendo a ruote all'aria. Ad essere coinvolte due persone, un ferito lieve, un uomo di 51 anni. Ad intervenire sul posto l'ambulanza, assieme ai Vigili del Fuoco di Palazzolo: la buona notizia è che la missione, partita in codice giallo (e quindi non grave) è stata declassata a codice verde. Per quanto riguarda l'esatta ricostruzione della dinamica sono al lavoro gli agenti della Polizia Locale del monte Orfano.

Le immagini