Frontale tra auto all'incrocio, un mezzo si ribalta nel campo

Attimi di apprensione questa mattina ( martedì 9 aprile 2024) a Cologne. Si è verificato uno scontro tra auto all'incrocio, una di queste si è ribaltata ed è finita nel campo adiacente.

Frontale tra auto all'incrocio a Cologne

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 11.

Dove si è verificato

Il sinistro si è verificato all'incrocio tra via Santa Maria e via Sant'Eusebio. I rilievi sono in corso, ma alle prime ricostruzioni pare che una delle auto viaggiasse dal Provinciale diretta verso Spina (località di Erbusco), mentre l'altra auto proveniva dal senso opposto. Una volta all'incrocio, quest'ultima auto avrebbe svoltato verso via Santa Maria. Pare non si sia accorta dell'auto diretta verso Spina, che stava sopraggiungendo: da lì lo scontro a seguito del quale l'auto colpita è stata sbalzata ribaltandosi nel campo adiacente.

Le condizioni dei coinvolti

Il conducente, un 23enne, ha riportato solamente una lesione al braccio; il 29enne a bordo dell'auto che ha svoltato è rimasto cosciente per tutte le operazioni di soccorso. Ha riportato un trauma al bacino e fortumantamente non versa in gravi condizioni. Ad estrarlo dall'auto sono stati i Vigili del Fuoco volontari di Chiari, che lo hanno poi affidato ai sanitari. Presenti sul posto i Carabinieri di Cologne e Erbusco per la viabilità e i rilievi. Sul posto due ambulanze e un'automedica.

La viabilità

Il frontale ha avuto ripercussioni anche sulla viabilità in via Sant'Eusebio. La viabilità verso il provinciale è bloccata, mentre per chi viaggia verso Spina è obbligatoria la svolta in via Santa Maria.