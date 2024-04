Auto a fuoco a Cazzago San Martino, l'intervento dei Vigili del Fuoco

Attimi di apprensione nella mattinata di ieri (mercoledì 3 aprile 2024) per un'auto andata a fuoco, l'intervento dei Vigili del Fuoco.

I Vigili del Fuoco intervengono per un'auto andata a fuoco a Cazzago San Martino

L'allarme è scattato in Contrada San Pietro nel comune di Cazzago San Martino verso le 10.30: a prendere fuoco un'autovettura alimentata a gasolio. Ad intervenire prontamente sul posto oltre ai Vigili del Fuoco anche la Polizia Locale.

Un'altra auto andata a fuoco nella giornata di ieri

Sempre nella giornata di ieri si registra un'altra auto andata a fuoco. Il sinistro si è verificato all'altezza dello svincolo per la Brebemi in direzione Milano. Dalle prime ricostruzioni pare che all'origine vi sua lo scontro tra un camioncino ed un'auto, quest'ultima alimentata a Gpl. I mezzi in questione sono stati coinvolto in un tamponamento a seguito del quale l'autovettura ha preso fuoco. Si contano quattro feriti in modo lieve. In via precauzionale è stata disposta la temporanea chiusura dell'infrastruttura. Alle 9.20 la strada è stata riaperta ma solamente su una corsia.