Chiari in festa per Santa Barbara , patrona degli artiglieri e dei Vigili del fuoco.

Festa per Santa Barbara a Chiari

Domenica 1 dicembre 2024 la sezione di Chiari dell'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia «Cap. Cesare Grazioli», presieduta da Luigi Pedrali e con il Distaccamento Volontari di Chiari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, coordinato dal capo distaccamento Oscar Salvi si uniscono per un momento di festa.

Il programma

Alle 9 il ritrovo presso la nuova sede di Via Cavalli e alle 9.45 l'alzabandiera. Alle 10, invece, la Messa in Santa Maria e, a seguire, il corteo scortato dalla Fanfara dei Bersaglieri di Roccafranca, con le autorità militari, civili ed i rappresentanti delle associazioni Clarensi. Al monumento ai Caduti e poi quello degli artiglieri la deposizione delle corone di alloro e i discorsi ufficiali. In rappresentanza dell'Amministrazione comunale il vice sindaco e assessore alle Associazioni d'Arma, Roberto Campodonico insieme alle amministrazioni di Rudiano, Roccafranca, Coccaglio, Lograto, Castrezzato, Urago, Castelcovati, Rovato, Comezzano Cizzago e Cologne. Presenti le autorità civili e militari, le associazioni d'arma e del territorio.

La gallery