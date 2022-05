provaglio d'iseo

Tragedia sfiorata a Provaglio d'Iseo. All'arrivo dei militari la donna ha cercato di dissimulare l'accaduto.

Una donna di 55 anni è stata arrestata questa mattina a Provaglio d'Iseo dopo che aveva provato ad accoltellare il marito con un coltello da cucina. Fortunatamente l'uomo, di 48 anni, è riuscito a parare il colpo sferzato dalla moglie e indirizzato alla schiena con la mano.

Cerca di accoltellare il marito: arrestata per tentato omicidio

Tragedia sfiorata questa mattina a Provaglio d'Iseo, dove una donna è finita in manette per tentato omicidio aggravato. Stando alle ricostruzioni degli inquirenti, la provagliese aveva fatto rientro a casa dopo una notte fuori quando ha cominciato a discutere con il marito. Dalle parole, però, in breve tempo si è passati ai fatti: preso un coltello da cucina, la 55enne si è scagliata contro il compagno più giovane prima minacciandolo di morte, e poi cercando di ferirlo alla schiena. L'uomo fortunatamente ha parto il colpo con la mano e poi è riuscito a rifugiarsi nel bagno di casa, da dove ha contattato il 112. Nel frattempo la donna si è munita di mannaia e ha cominciato a colpire la porta con l'intento di sfondarla.

Sul posto si sono precipitati i carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Chiari. Al loro arrivo la 55enne ha provato a dissimulare l'accaduto, ma senza successo. E' stata arrestata per tentato omicidio aggravato ed è stata portata al carcere femminile di Brescia in attesa della convalida. Il marito invece è stato soccorso dai sanitari e portato al Pronto soccorso di Iseo per le cure del caso. Fortunatamente le lesioni alla mano non sono di grave entità.