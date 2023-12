Cane e padrona assaliti da due pitbull, ma il commerciante non li lascia entrare

di Federica Gisonna

"I cani non possono entrare". Lo si legge spesso sui cartelli apposti fuori dai ristoranti e dalle attività commerciali, ma che succede se a chiedere aiuto è una giovane del paese che vorrebbe evitare che il suo animale, e di conseguenza lei stessa, venga nuovamente aggredito da due pitbull sfuggiti ai proprietari? Eppure, quello che sembra un fatto assurdo. "Omissione di soccorso", come l’hanno definita in molti, tutti coloro che involontariamente hanno assistito alla scena, è davvero accaduto. Il tutto è successo venerdì mattina, in centro a Castrezzato.

Cane e padrona assaliti da due pitbull

La giovane è uscita di casa con la sua cagnolina di cinque anni e, a piedi, si stava avviando verso il luogo in cui si sarebbe dovuta incontrare con i genitori per svolgere alcune consuete mansioni lavorative. Un tragitto percorso svariate volte, quello da piazza Zammarchi a via Cesare Battisti che però, intorno alle 11.30, è diventato teatro dell’incubo.

Due pitbull che poco prima erano scappati al controllo della padrona (poi giunta sul luogo del fatto) hanno subito notato la castrezzatese e il suo shar pei che stavano tranquillamente passeggiando sulla via. Inizialmente si sono avvicinati per annusare, ma poi si sono fiondati sull’animale. Immediata la reazione della 28enne che si è subito attivata per salvarlo e che, in qualche modo, ci era anche riuscita.

Il commerciante non li lascia entrare

Tutta sporca di sangue, sulle mani e sul cappotto, e con la cagnolina piangente tra le braccia, ha implorato un commerciante della via di lasciarla entrare all’interno del suo negozio, ma l’uomo ha preferito non aprire e impedirle l’ingresso e, probabilmente per rispettare le abitudini nonostante la straordinarietà della situazione, le ha detto che nel locale non potevano entrare gli animali. Proprio in quel momento, i due pitbull che si erano leggermente allontanati, si sono nuovamente fiondati sulla ragazza e sul cane, ferendo pesantemente la cagnolina e scaraventando a terra la giovane che, solo con il successivo arrivo dei genitori che trovandosi poco distanti sono immediatamente corsi in aiuto, è riuscita a salvarsi. Proprio in quel momento, nel trambusto più assoluto, è arrivata anche la padrona dei due animali che era impegnata a cercarli.

La testimonianza

E’ stata una situazione assurda. Io e mio marito, poco prima, avevamo notato i due cani e avevamo pensato di fotografarli per fare in modo che potessero essere ritrovati. Per quanto fossero grandi, erano inizialmente tranquilli. Poi, quando hanno visto mia figlia svoltare l’angolo, l’hanno raggiunta e dopo un primo momento di calma c’è stato il finimondo. L’ho vista chiedere insistentemente aiuto, ma il commerciante non l’ha fatta entrare. Aveva visto tutta la scena e non le ha nemmeno chiesto di farsi avanti da sola anche se, conoscendo mia figlia, non avrebbe mai lasciato il suo cane in pericolo. La porta, invece, è rimasta chiusa a chiave. Sulla strada, nel frattempo, sono usciti tutti. E’ stata una frazione di secondo. I due animali si sono nuovamente fiondati su di lei e sul cane, che questa volta hanno ferito ancor più gravemente. Io e mio marito abbiamo iniziato a correre per separarli, ma nel frattempo lei era già caduta a terra. Abbiamo agito con una forza che nemmeno credevamo di avere. Non so come abbiamo fatto a uscire da quella situazione. E’ stato surreale. Siamo ancora completamente sotto shock. Se chiudo gli occhi rivivo quei momenti e torna la paura.

E' quanto ha raccontato la madre della giovane alla Redazione.

Corsa dal veterinario e all'ospedale

Immediatamente il cane è stato trasportato dal veterinario dove è arrivato in pericolo di vita ed è stato operato di urgenza. Invece, la ragazza e la madre, una volta appurato che l’amato animale fosse fuori pericolo, si sono recate al pronto soccorso. Nello sforzo, infatti, la giovane ha avuto una distorsione alla clavicola, uno strappo alla spalla e alla cervicale (che l’è costato il collare) con 8 giorni di prognosi. Per la mamma, invece, 3 giorni di prognosi per una ferita alle ginocchia.