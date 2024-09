Bellezza senza età: Elena Rossi è Miss Reginetta d’Italia Over Lady

Non è mai troppo tardi per realizzare i propri sogni. E’ questo il caso di Elena Rossi, la 42enne capriolese che è stata incoronata Miss Reginetta d’Italia Over Lady 2024 a Riccione (nella fascia di età dai 41 ai 50 anni).

«Mi sono avvicinata al mondo dei concorsi e delle sfilate di moda quando ero una ragazza, poi per esigenze di famiglia ho dovuto rinunciare, ma ora che i miei figli sono entrambi maggiorenni ho deciso di riprovare a seguire il mio sogno e mi sono rimessa in gioco con Miss Reginetta Over», ha dichiarato l’insegnante di scuola primaria ed organizzatrice d’eventi durante la premiazione del concorso, riservato alle donne, mamme e nonne dai 30 ai 60 anni più belle d’Italia.

Una selezione che ha visto la partecipazione di 51 donne provenienti da tutta Italia, omaggiate dalle parole emozionanti di Matilde Brandi. «A Miss Reginetta celebriamo la bellezza e la gioia di essere donna ed è un’occasione importante per ricordare tutte le donne che stanno lottando ogni giorno per i loro diritti, è fondamentale alzare la voce contro la violenza sulle donne e fermare i femminicidi, vogliamo un mondo dove ogni donna possa vivere libera e sicura». Un messaggio importante contro la violenza sulle donne.

Al fianco di Elena, sono state incoronate altre due donne: Erika Boldi di 31 anni di Arezzo (per la categoria Junion fascia d’età dai 31 ai 40) e Paola Diani di 60 anni, proveniente da Verona (per la fascia d’età dai 51 ai 60). Una vera e propria celebrazione della bellezza che non ha età!