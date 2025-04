Bancomat ancora nel mirino dei ladri, l'ultimo colpo a Passirano.

Alla Btl di Passirano

Ennesimo colpo al bancomat in provincia di Brescia. Questa volta ad essere colpito è stato quello della filiale Btl di Passirano in piazza Europa. Ancora non si conosce nel dettaglio la dinamica e neppure l'entità del bottino, pare però che i malviventi abbiano adottato lo stesso modus operandi messo a punto negli altri colpi messi in atto nel Bresciano, facendo cioè esplodere lo sportello automatico. Sono stati registrati danni sui tre lati della banca, stessa cosa era capitata nel mese di ottobre nella banca della frazione di Camignone. Dei ladri, che sono subito dopo fuggiti, si sono perse le tracce. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.

Ennesimo colpo al bancomat

Come detto non si tratta di un caso isolato ma, al contrario, di un fenomeno sempre più frequente. Basti pensare che solo nel 2025 si sono registrati casi a Palazzolo sull'Oglio, e uno nella frazione di San Pancrazio, a Capriolo, Coccaglio, Trenzano e Adro.