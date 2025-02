Non c'è pace per i bancomat: nuovo colpo a Palazzolo sull'Oglio

Non c'è pace per i bancomat: un nuovo colpo è andato a segno nel cuore di Palazzolo sull'Oglio, dove la banda questa notte ha preso di mira lo sportello della Bcc Oglio e Serio di Piazza Zamara, proprio accanto alla chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta.

La banda ha colpito verso le 4.30, utilizzando lo stesso modus operandi dei colpi avvenuti nelle ultime settimane: l’8 febbraio alla Bper di San Pancrazio, frazione di Palazzolo, il 15 alla filiale del Bpm Credito Bergamasco di Capriolo, mentre nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 era stato preso di mira il bancomat di via Marconi a Coccaglio. Si tratta del quarto episodio nel giro di tre settimane, che rafforza l'ipotesi di un collegamento: a colpire potrebbe essere stata la stessa banda.

L'allarme verso le 4.30

I malviventi in questo caso hanno colpito verso le 4.30, piazzando la marmotta esplosiva nell'erogatore e facendo esplodere lo sportello Atm. Come nel caso di Coccaglio, sono però scappato con un bottino misero, mentre i danni alla struttura sono stati ingenti. I carabinieri della Compagnia di Chiari, allertati dall'allarme della filiale, con il supporto della Polizia Locale di Palazzolo stanno mettendo al vaglio le immagini della videosorveglianza del centro e del territorio comunale per risalire ai colpevoli.