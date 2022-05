Castrezzato

La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso. Gravemente ferito un uomo di 58 anni.

Codice rosso a Castrezzato, in via Campagna. Intorno alle 16.30 si è verificato un incidente che ha visto coinvolte un'auto e una moto. E' rimasto ferito un 58enne.

Auto travolge una moto: ferito gravemente un 58enne

Scontro tra auto e moto a Castrezzato. Il sinistro si è verificato sulla Sp16, in via Campagna. La chiamata ai soccorsi, in codice rosso, è scattata intorno alle 16.30. Sul posto si sono precipitati l'automedica e i volontari dell'ambulanza di Trenzano. E' coinvolto un uomo di 58 anni (come riportato da Areu, Agenzia Regionale Emergenza urgenza) che è stato trasportato immediatamente in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione della dimanica dei fatti, la moto stava percorrendo la strada in direzione Sud, verso Trenzano mentre l'auto, invece, fuoriusciva dall'incrocio di via Campagna. La due ruote si è schiantata contro la portiera del veicolo. Il conducente è rimasto illeso, mentre il centauro (coscente al momento del trasporto) riporta diverse fatture.

Al momento non si conoscono le condizioni del ferito all'arrivo all'ospedale e nemmeno le sue generalità.