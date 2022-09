Auto prende fuoco, paura in via Brescia

Bagnolo Mella, paura per un'auto in fiamme.

Paura oggi intorno alle 15 in via Brescia a Bagnolo Mella dove un'auto, per cause ancora da accertare, ha preso fuoco. Grande spavento per l'uomo, un meccanico, che stava provando l'auto e quando ha visto il fumo e un principio d'incendio si è subito fermato. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco di Brescia, è intervenuta la Polizia locale di Bagnolo Mella per i rilevamenti.