C’è un accordo tra l’Amministrazione e l’associazione Amici Vigili del Fuoco. La nuova convenzione, richiesta a gran voce, è finalmente stata firmata. Questa sarà valida fino al 2027 e poi si procederà alla stipula di una nuova convenzione con tutti i Comuni del circondario per i quali prestano servizio i pompieri.

Amministrazione e pompieri di pari passo: firmata la convenzione

La Giunta comunale dello scorso 12 agosto, infatti, ha deliberato all’unanimità di erogare al sodalizio, parte integrante dei Vigili del fuoco volontari di Chiari, un contributo annuo di 7.500 euro a titolo di rimborso spese per il quinquennio 2024-2027 «in segno di particolare apprezzamento e sostegno per l’opera svolta dal sodalizio sul territorio», è stato spiegato dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gabriele Zotti.

A suggellare l’accordo la firma, martedì mattina, in Sala Repossi con il vicesindaco e assessore delegato Roberto Campodonico, il presidente dell’associazione Giorgio Ferlinghetti, il capo distaccamento Oscar Salvi, il comandante della Polizia Locale, nonché dirigente di settore, Aniello Amatruda e Alessandro Cugini, membro dello staff del sindaco.

"Il contributo comunale viene erogato per intero anche quest’anno mentre negli anni successivi, fino al 2027, è previsto in due quote entro il 30 marzo ed entro il 30 dicembre - ha precisato il vicesindaco Campodonico - E’ stato stipulato un protocollo d’intesa tra il Comune e l’associazione Amici dei Vigili del Fuoco volontari. Il distaccamento dei pompieri di Chiari opera a servizio di un vasto bacino di utenza che comprende ben 10 Comuni dell’Ovest bresciano ed interviene in condizioni di emergenza a fianco della Protezione civile. Questa convenzione sarebbe dovuta essere firmata a gennaio, ma così non è stato. Comunque, non appena insediati, noi ci siamo messi d’impegno per realizzarla e copriremo anche i mesi già passati. Il contributo comunale rappresenta, a titolo di rimborso spese per le attività effettuate, un valido supporto per garantire il potenziamento ed il mantenimento dei mezzi e delle attrezzature a disposizione del Distaccamento clarense per consentire una sempre migliore efficienza di un servizio di spiccato valore sociale".

Soddisfatti si sono subito detti i protagonisti:

"Il contributo assicura le manutenzioni di tutte le nostre attrezzature, che non sono poche – ha sottolineato Salvi – Queste devono sempre essere efficienti in quanto non possiamo permetterci di arrivare su un intervento con un equipaggiamento non adeguato. Questa convenzione si allinea con quella già in essere con gli altri Comuni e ci accompagna fino al 2027, momento in cui ne verrà stipulata una nuova e collettiva e che vedrà sempre Chiari come capofila".

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il presidente dell’associazione Ferlinghetti che, insieme a Campodonico, ha firmato l’accordo:

"Ringrazio la nuova Amministrazione che insediata da un paio di mesi ha già fatto tantissimo per noi. Questo contribuito rappresenta una certezza economica garantita per diversi anni. E’ un segnale che fa già capire che tra di noi ci sarà un ottimo rapporto".

I pompieri, inoltre, sono in attesa di conoscere l’esito della partecipazione a un bando regionale che gli darà la possibilità di costruire un parcheggio coperto per i fuoristrada. A breve se ne dovrebbe sapere di più. I lavori hanno un costo di 50mila euro, soglia massima che si potrebbe ottenere.

"In qualità di responsabile della sicurezza del Comune di Chiari, reputo fondamentale la collaborazione con la grande famiglia dei pompieri e non verrà mai a mancare la disponibilità nei loro confronti - ha ribadito il comandante Amatruda – Sono certo che insieme potremo collaborare per il bene della cittadinanza».

Non è mancato nemmeno l’intervento di Cugini:

"Come staff del sindaco non posso che ribadire il nostro grazie per il vostro impegno. Avere a Chiari una realtà come la vostra è un onore e come Amministrazione faremo tutto il possibile per supportarvi".

Il comandante Amatruda, infine, ha ricordato che è da poco stato approvato il nuovo piano di Protezione civile che, a breve, sarà anche condiviso con la cittadinanza tramite opuscoli informativi. Inoltre, l’occasione è stata colta per ribadire la necessità di rimpolpare, specialmente con ragazzi clarensi, il distaccamento dei Vigili del fuoco che, ad oggi, ha già effettuato oltre 420 interventi solo nei primi 8 mesi dell’anno.

"Abbiamo la necessità di integrare nuove persone nella nostra squadra – ha concluso Salvi – Abbiamo tanti ragazzi che vengono indirizzati a Chiari, ma pochi sono della zona. Ci piacerebbe che qualche giovane della città si avvicinasse alla nostra realtà".

L’appello è stato lanciato anche dall’Amministrazione comunale che si è impegnata ad aiutare i pompieri nella ricerca.