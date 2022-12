Amianto nell'Area ex Sheraton, 15mila metri quadri sotto sequestro

Trovato amianto nei terreni dell'area ex Sheraton, 15mila metri quadri sotto sequestro.

Amianto nei terreni, scatta il sequestro

Fibre di amianto nel terreno, scatta il sequestro. La Procura di Brescia ha infatti disposto il sequestro dell'intera area Ex Sheraton (circa 15mila metri quadri) a Bagnolo Mella, destinata a diventare un polo commerciale e residenziale con area verde attrezzata. La misura è scattata in seguito ai risultati dei rilievi e carotaggi effettuati in questi mesi.

Attraverso i Carabinieri del Nucleo operativo ecologico e l’Arpa di Brescia, è stata delimitata e resa inaccessibile l’area, almeno fino alla conclusione delle indagini.

Il sequestro ha la finalità di consentire ulteriori accertamenti anche a salvaguardia degli operatori che lavorano nel sito in oggetto.