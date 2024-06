E’ partita ieri sera (venerdì 21 giugno 2024) la nuova edizione del Chiari Music Festival. A inaugurare la rassegna musicale targata Admr è stato un ospite speciale, il cantante Alex Britti, che ha aperto il suo nuovo tour proprio da San Bernardino, in via Palazzolo.

Alex Britti "stratosferico" conquista il palco del Chiari Music Festival

Decine e decine di spettatori hanno varcato i cancelli per assistere il concerto. L'esibizione dei Sacromud, band capitanata da Maurizio Pugno con uno stile all'incrocio tra blues rock pop, ha scaldato la folla in attesa del celeberrimo cantante, che ha poi calcato il palco con un'apprezzatissima esibizione che in occasione del tour estivo toccherà numerose tappe in giro per l’Italia nelle principali arene, piazze e festival estivi. Un mix si nuove canzoni (tra cui il singolo Uomini), alternati a blues e ai grandi classici del suo reportorio, scanditi dal ritmo della sua chitarra, suonata in modo stratosferico.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

I concerti in programma

Il Chiari Music Festival continua lunedì (apertura alle 16.30): protagonisti indiscussi i Robert Jon & The Wreck, band americana fondata a Orange County; prima di loro Gegè Telesforo con il suo Big Mama Legacy, storico musicista italiano poliedrico e versatile. A precederlo Edward Abbiati, cantautore e musicista italiano, conosciuto soprattutto per il suo lavoro nel campo del folk, del country e del rock. In scaletta anche Lee Fardon, musicista britannico, noto principalmente per essere stato il bassista della band inglese «The Stranglers» per un breve periodo nei primi anni '80.

Domenica 30 giugno (apertura alle 16.30) per la terza e ultima serata, tornerà ad esibirsi il bluesman Eric Bibb. Sul palco anche la Band of Friends nata dai musicisti che hanno accompagnato Rory Gallagher. A precederli The Black Sorrows, una band australiana di rock, blues e roots fondata dal cantautore e chitarrista Joe Camilleri nel 1983 a Melbourne. In scaletta anche Gennaro Porcelli: uno dei migliori bluesman italiani, storico chitarrista di Edoardo Bennato e già collaboratore di Rudy Rotta dal quale ha preso anche il nome della sua band. Ad aprire la serata sarà Egidio «Juke» Ingala, un armonicista e cantante italiano, noto soprattutto per il suo talento nel blues e nel rockabilly.

Durante il festival saranno presenti stand gastronomici e mercatini del disco e dell’usato. Maggiori informazioni al numero 349.3589244 oppure inviando una mail a regia.admrwebradio@gmail.com o consultando il sito admr-chiari.it. Biglietti disponibili su Ticketone, Ticketmaster e prevendite abituali (singoli o cumulativi).