Al via l'esperimento giudiziale che prevede di bruciare il maiale "Cuore"

Caso Bozzoli

Nel frattempo non si placa la voce delle associazioni e dei comitati animalisti.

Oggi (mercoledì 27 aprile) alle 14.30 prenderà il via l'esperimento giudiziale per cercare di arrivare alla verità del caso Bozzoli.

Per la verità

Verrà bruciato il maiale soprannominato dalle associazioni ambientaliste Cuore. Il tutto non nella fonderia di Marcheno nella quale l'8 ottobre di sette anni fa si ipotizza essere stato bruciato il corpo dell'imprenditore ma nello stabilimento Gonzini in via La Malfa a Provaglio d'Iseo. Secondo i giudici questo dovrebbe consentire ai giudici di stabilire come il corpo dell'imprenditore 50enne possa essere finito nel forno senza lasciare residui organici e tracce di Dna.

Leggi anche: "Caso Bozzoli, per l'esperimento giudiziale il maiale Cuore verrà bruciato da morto"

Proteste

Nel frattempo non si placano le proteste da parte dei comitati e delle associazioni animaliste. Da qualche ora davanti all'azienda di Provaglio d'Iseo sono presenti i carabinieri, qui infatti è atteso un presidio da parte delle associazioni e dei comitati contro la scelta di sacrificare un animale.

Leggi anche: Maiale Cuore, gli animalisti rispondono al Tribunale di Brescia:"Era ovvio che non si poteva bruciare un maiale da vivo"