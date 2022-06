Agricoltore accusa un malore, scatta il codice rosso

Attimi di apprensione quelli vissuti a Orzinuovi nella mattinata di oggi (martedì 14 giugno).

Codoce rosso

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso alle 9.27 in via Convento Aguzzano. Stando alle prime informazioni raccolte si tratterebbe di un agricoltore di 61 anni che si è sentito male. Ad intervenire prontamente sul posto l'automedica e l'ambulanza.

Seguono aggiornamenti.