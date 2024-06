Aggredito senza motivo e pestato in pieno centro a Manerbio da due ragazzini

Un uomo aggredito in pieno centro da due ragazzini, apparentemente senza motivo. È successo nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 26 giugno, in via XX settembre a Manerbio, la via centrale della cittadina.

Aggredito in centro a Manerbio

Protagonisti due giovani di origini straniere che avevano già, durante il mercato, causato un po' di parapiglia, urlando e spintonando degli anziani. Intorno alle 13, i due hanno raggiunto via XX settembre e hanno chiamato la vittima, un uomo tunisino di 64 anni, dalla vetrina del negozio in cui questi stava lavorando. Una volta uscito per strada, uno dei due giovani ha iniziato a malmenarlo. La colluttazione è durata alcuni minuti fino a quando sul posto sono intervenute le Forze dell'ordine, allertate da altri passanti. Sul posto anche un'ambulanza, per prestare i primi soccorsi all'uomo.