Un lutto profondo per la comunità, che perde un pilastro dell'Aido di Rovato. Si è spento sabato 13 gennaio, all'età di 85 anni, Rinaldo Vezzoli, che è stato a lungo presidente del sodalizio.

Addio Rinaldo, storico presidente dell'Aido di Rovato

Classe 1938, Rinaldo Vezzoli lascia nel dolore l'amatissima moglie Rina, sua compagna di vita con la quale ha condiviso l'instancabile impegno nel volontariato, i figli Susi e Mauro, i nipoti, la sorella e tutti i suoi cari. Un vuoto, grandissimo, per il "terzo settore" rovatese, che ha conosciuto l'anziano per la sua solarità, la generosità, la straordinaria disponibilità verso chiunque gli chiedesse una mano. Ha guidato l'Aido, associazione nata nel 1977, per decenni, fino a settembre 2020, quando aveva passato il testimone all'attuale presidente Giusi Buffoli. Nel 2012, proprio in segno di riconoscimento e gratitudine per la preziosa attività svolta, l'Amministrazione comunale aveva conferito a Rinaldo Vezzoli il Leone d'Oro, massima benemerenza civica.

Lunedì 15 gennaio i funerali

I funerali saranno celebrati lunedì 15 gennaio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Rovato. La camera ardente è stata allestita alla Domus Remondina di via XXV Aprile, dove domenica 14 gennaio alle 18.45 è prevista la veglia di preghiera.