Un pilastro della sinistra rovatese, un «faro» per il Partito Democratico rovatese. Addio a Giancarlo Righetti, oggi pomeriggio, sabato, i funerali.

Addio a Giancarlo Righetti, ex assessore e fondatore del circolo Pd

Si è spento a 75 anni, a causa della malattia con cui combatteva da tempo, Giancarlo Righetti. Una scomparsa che lascia nel dolore la moglie Annamaria e il figlio Enrico, il figlio Marco, il fratello Giacomo, la sorella Giuliana e tutti i suoi cari. Ex assessore ai Lavori Pubblici (tra il 1990 e il 1993 nella Giunta guidata dall’allora sindaco Gianbattista Scalvi) e amministratore di Cogeme spa (negli anni Ottanta), una carriera brillante nel settore assicurativo, è stato un punto di riferimento per la sua famiglia ma anche per la comunità rovatese, animato dagli ideali di giustizia e solidarietà che ha difeso per tutta la sua vita.

Il cordoglio del Pd

«E’ davvero con grandissimo dolore che annunciamo la morte di Giancarlo Righetti, da sempre punto di riferimento del nostro circolo - hanno commentato gli amici del Pd di Rovato - Tutta la nostra comunità politica si stringe attorno alla famiglia nel ricordo innanzitutto di un amico al quale siamo legati da sempre da rapporti di profonda stima». Insomma, con la scomparsa di Giancarlo, «se ne va davvero un pezzo di storia della sinistra rovatese».

Un impegno politico iniziato oltre cinquant’anni fa, con la prima tessera del Pci nel lontano 1971 consegnatagli alla OM di Brescia.

Ha attraversato tutte le evoluzioni della sinistra italiana fino al Partito Democratico, di cui è stato fondatore e membro a tutt’oggi - hanno proseguito - Se il nostro circolo ha una sede e può svolgere attività politica è grazie anche a Giancarlo che fu uno degli attivisti del tempo autotassatisi per l’acquisto dell’immobile in Piazza Palestro».

La sua determinazione l’ha portato anche a ricoprire ruoli pubblici, in Comune e nella società partecipata Cogeme.

In diverse vesti ha posto le basi per scelte amministrative che hanno migliorato la comunità rovatese - hanno evidenziato ancora i membri del Pd - Dal suo impegno come assessore ai Lavori pubblici, agli anni passati come amministratore in Cogeme, Giancarlo è stato protagonista del rafforzamento dei servizi ai cittadini non solo a Rovato ma nell’intera Franciacorta. Per questi motivi crediamo che Rovato tutta debba tributargli il giusto riconoscimento per i suoi anni di impegno pubblico donato con estrema generosità per una comunità migliore».

Un ricordo carico d’affetto che si chiude con un messaggio di profonda gratitudine e amicizia:

Ci mancherai Giancarlo, ci mancherà la tua arguzia, le tue riflessioni mai banali, la tua lungimiranza, la tua capacità di approfondimento. E soprattutto la tua schiettezza che ha fatto di te un amico che ha sempre prediletto la sostanza alla forma. E un grazie davvero per tutto quello che hai fatto per tutta la comunità e per il nostro gruppo. Un forte abbraccio ai tuoi famigliari.

Sinistra in lutto

Sono tanti gli esponenti della sinistra rovatese che hanno voluto ricordare Giancarlo Righetti. Valentina Remonato, consigliera comunale di Rovato 2020, ha ripreso la scritta riportata sul necrologio, "indifferenti mai!".

Una frase che scuote le nostre coscienze e che sicuramente lo rappresenta. Ci ricorda come nell’indifferenza nasca il terreno fertile per le peggiori pagine della nostra storia politica. Nell’assenza di reazione politica, muoiono i valori collettivi, i diritti di tutti per tutti. Grazie Giancarlo: indifferente mai!

Sono cariche d’affetto, stima e riconoscenza le parole di Angelo Bergomi, ex vicesindaco e volto noto del Pd.

Oltre 50 anni di militanza politica sempre condotta in nome della giustizia sociale e della solidarietà sono un traguardo che in pochi possono vantare. Per me è stato un amico e un punto di riferimento per tutto il mio impegno pubblico. Ricordo che da giovane militante neoiscritto, nei primi anni 2000, appena arrivato nella storica sede di Piazza Palestro, venni da lui accolto senza alcuna diffidenza che sarebbe stata giustificata dalla reciproca non conoscenza. Ebbe fiducia da subito in me, dandomi una mano a inserirmi e sostenendomi in tutte le fasi anche successive del mio impegno. Non dimenticherò mai il suo attivismo nella campagna elettorale in cui fui candidato sindaco; diede davvero tutto se stesso, macinando chilometri per i volantinaggi come un ragazzino alle prime armi e contattando centinaia di persone. Giancarlo è stato una persona onesta, non guidata da interessi personali, che ha sempre agito in nome della dell'interesse pubblico con grande coerenza. Il suo carattere, ritenuto da alcuni spigoloso, era invece sintomo di schiettezza e di serietà: non ha mai perseguito in tutto il suo percorso la via più semplice, ma quella più giusta, anche a costo di crearsi inimicizie.

L’ultimo saluto

I funerali di Giancarlo Righetti saranno celebrati oggi, sabato, alle 14 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta con partenza dalla Domus Remondina.