Accusa un malore mentre è in auto, muore dopo tre giorni in ospedale

Triste epilogo

I funerali lunedì 24 gennaio alle 15.

Il malore è stato accusato dall'uomo mercoledì 19 gennaio, il 75enne è spirato sabato 22 gennaio agli Spedali Civili di Brescia.

Un'ischemia fatale

A rivelarsi fatale un'ischemia. L'uomo è riuscito ad accostare l'auto a lato della strada probabilmente accortosi di non sentirsi bene. Sul posto gli agenti della polizia locale i quali hanno in un primo momento bussato al finestrino e, vedendo che l'uomo non rispondeva, hanno chiamato l'ambulanza. Una volta giunti sul posto i soccorritori hanno tentato il possibile per salvarlo, dopo il ricovero in ospedale per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.

L'ultimo saluto

Si tratta di Guido Morgani (Gian), 75 anni, di Cazzago San Martino. A piangerlo la moglie Antonietta, i figli Denise con Gianluca e Stefano e gli amati nipotini Carlo, Diego e Anita. L'ultimo saluto si terrà oggi (lunedì 24 gennaio) alle 15 nella chiesa parrocchiale di Calino di Cizzago per poi proseguire verso il cimitero di Calino.