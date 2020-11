A Milzano lo spiedo dell’oratorio è sold out

Dalle prime ore dell’alba gli infaticabili volontari dell’oratorio si sono messi al lavoro per garantire un lauto pranzetto alla comunità.

Lo spiedo dell’oratorio

Lo spiedo dei volontari dell’oratorio ormai è leggenda in paese. Già in settimana tutte le prenotazioni di spiedo, ovviamente con polenta e patatine fritte sono andate esaurite e questa mattina sono state consegnate, sia all’oratorio che a domicilio, ben 200 porzioni. Un grande successo che ha premiato il lodevole sforzo dei 15 volontari che si sono divisi tra cucina e servizio di consegna, ma che soprattutto ha dimostrato ancora una volta il grande cuore della comunità di Milzano che si è fatta prendere per la gola per una buona causa, infatti tutto il ricavato sarà devoluto per i bisogni e le attività dell’oratorio.