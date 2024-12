Inaugurato un altro servizio fondamentale per la comunità mairanese: il punto prelievi. Altra parte del programma realizzato dalla lista Ferrari un primo punto prelievi immediato senza ospedale Mairano è la prima in Lombardia

A Mairano un punto prelievi innovativo

Come promesso nel programma della squadra capitanata dal sindaco Filippo Ferrari, l’apertura di un centro prelievi era tra i punti cardini da realizzare (l’altro era appunto il centro diurno aperto lo scorso mese). Frutto di una rete proficua di dialogo e collaborazione tra i partner di progetto quali l’Asst Franciacorta, il Volontariato Primavera Odv con il quale è stato studiato un metodo innovativo di gestione del punto stesso, sia ai concittadini che a quelli dei Comuni limitrofi e della Provincia in generale. Aperto tutti i lunedì dalle 7.30 alle 9.30 (esclusi i lunedì che cadono in giorni festivi) nella casa delle associazioni di via Roma 61, con accesso diretto agli ambulatori (senza prenotazione) con impegnativa del medico (solo per i maggiorenni). Il ritiro referti può essere tramite fascicolo sanitario elettronico (Fse) online, o presso la Casa delle Associazioni, ogni lunedì dalle 8.30 alle 9.30.

Il paziente dunque consegna ai volontari formati da Asst Franciacorta l’impegnativa, i volontari accedono al software che consente la procedura di registrazione ed etichettatura provette e la documentazione necessaria, la passano al personale infermieristico che effettuerà il prelievo e viene consegnata la ricevuta per il ritiro referto.

Il commento dell'Amministrazione comunale

"La collaborazione con Ats e Gruppo Primavera Odv ha permesso questo servizio di essenziale importanza per la comunità di Mairano e Pievedizio e non solo. Nessuna attesa e nessuna prenotazione che riconduce all'Ospedale di Chiari, come avviene per altri paesi limitrofi - Così hanno dichiarato il sindaco Filippo Ferrari e l'assessore competente Paola Arini - Basta presentarsi con l'impegnativa e grazie alla formazione e all'impegno dei volontari, il servizio è immediato, come negli ambulatori cittadini. Servizi essenziali, a cui l'amministrazione comunale lavora da quando si è insediata per supportare famiglie e anziani".

La rete ha funzionato coinvolgendo diverse istituzioni e realtà locali, sostenute dalla sinergia tra Comune, Farmacia, Cittadini e Medici, si sono trovate le persone adatte a poter realizzare questo progetto. Grande è la soddisfazione anche da parte di Asst Franciacorta per la collaborazione fondamentale nata tra la Asst stessa, il Comune di Mairano e l’associazione volontariato Primavera.