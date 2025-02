Nei giorni scorsi 17enne mairanese Vincenzo Russo, campione di bocce, ha dato la possibilità ai propri concittadini di allenarsi con lui

Boccia paralimpica: l'allenamento con il campione

Le bocce sono diventate il loro “pallino”, o meglio dire in gergo tecnico “boccino”. Loro sono la famiglia Russo e tra loro c’è un campione di bocce paralimpico: Vincenzo, il figlio maggiore.

Vincenzo Russo ha 17 anni, studia all’Itis di Orzinuovi, ed è noto per aver conquistato lo scorso novembre una medaglia d’argento alle paralimpiadi di Chianciano Terme, nella disciplina bocce. Il giovane mairanese, di casa a Pievedizio, prima di approdare nel gioco del boccino, era già stato atleta di basket in carrozzina. Circa un anno e mezzo fa provando questo nuovo sport, dopo aver partecipato all’evento “Iron Mind” di Marco Berry - illusionista e tra i volti de Le Iene - ha deciso di mettersi in gioco in questa nuova disciplina.

La storia

La sua famiglia, mamma Giusy, papà Tommaso e il fratellino Leonardo (a breve anche lui sarà coinvolto come supporto alla causa) hanno deciso di rimboccarsi le maniche e dare la possibilità a Vincenzo di allenarsi, di misurarsi, di partecipare a sfide di livelli superiori che con il basket, nonostante al 17enne piacesse molto, aveva occasione di prendere parte in modo soddisfacente.

Così i “Russo” hanno iniziato la spasmodica ricerca di una società sportiva che li accogliesse ed ecco che ad aprire le porte è stata la “Amici per le bocce” che ha lasciato carta bianca alle famiglie degli atleti paralimpici, in essa accolti, di organizzare secondo le loro esigenze quanto è necessario. Proprio in questo ambiente Vincenzo conosce l’amica-atleta triumplina Aurora Esposito, nasce un’amicizia e la voglia di allenarsi insieme. Così ogni mercoledì e ogni sabato, presso l’ex bocciodromo, grazie all’interesse e alla sensibilità dell’Amministrazione comunale, gli allenamenti hanno vita.

"Abbiamo cercato e trovato qualche sponsor, sia a supporto diretto che di eventi finalizzati al far conoscere questa disciplina - ha raccontato mamma Giusy - Inoltre sempre grazie all’Amministrazione comunale, in particolare grazie al sindaco Filippo Ferrari, abbiamo organizzato l’evento della scorsa domenica: un allenamento in compagnia per la boccia paralimpica, un’occasione per allenarsi, per socializzare e per condividere la passione per questo sport, di cui mio figlio è atleta, mio marito sta seguendo il percorso formativo per diventare arbitro ed io sono allenatrice".

Una giornata dal grande potenziale, patrocinata non solo dalla Amici per le bocce, ma bensì dalla Fib (Federazione italiana bocce) e dal comitato paralimpico, per far parlare di questa disciplina e anche per annoverare nuove forze a supporto degli atleti, soprattutto con l’appuntamento a calendario di Vincenzo del prossimo luglio in Turchia, a Instanbul.

