Una camminata nella natura verso il Santuario della Formigola.

"Passi di pace"

Oggi, martedì 9 agosto 2022, ci sarà una particolarissima serata dal titolo “Passi di pace, desideri in cammino nella notte di San Lorenzo", camminata nella natura.

Il programma prevede alle 18.30 il ritrovo presso il Santuario della Formica a Offlaga. Qui ci sarà l'acoglienza e breve introduzione dell'archtettura da parte dei volontari/custodi del Santuario. Alle 18.45 poi ci sarà l'inizio del cammino per Corticelle, verso il Santuario della Formigola, seguendo le vie secondarie e non trafficate. Al tramonto ci sarà l'ingresso presso il Santuario della Formigola, con accoglienza e introduzione all'architettura da parte dell'associazione Amici della Pieve, lettura di due brani sulla pace e cena al sacco sui teli portati da casa. Ci sarà poi l'introduzione al cielo d’agosto con l’astrofilo Vladimiro Marinello. In caso di pioggia la camminata è posticipata a venerdì 12 agosto. Per gli amanti della natura e del cielo è un occasione da non perdere.