Trasporto scolastico: costi in aumento

Sabato 23 luglio 2022 si è tenuto il Consiglio comunale a Passirano, per discutere i punti relativi all'assestamento di bilancio.

Così ha commentato il sindaco Francesco Pasini Inverardi.

Nell’ordine del giorno sono stati toccati tutti i punti relativi all’assestamento di bilancio, come è prassi a luglio. Ad un certo punto, l’atmosfera si è scaldata, ma molto probabilmente alla base c’è stata un’incomprensione tra le parti.

«Ho fatto una precisazione per quanto riguarda i costi, secondo me esorbitanti, relativi alla convenzione con l’autobus che raccoglie gli studenti per portarli a scuola - ha sottolineato Mariuccia Raccagni, consigliere di opposizione - Volevo sapere quanti bambini sono iscritti al servizio del trasporto e l’assessore Maddalena Pedroni insisteva nel dirmi il numero degli iscritti a scuola».

«Onestamente, nessuno di noi ha capito bene cosa Raccagni volesse intendere, quindi non sapevamo come rispondere - ha spiegato il primo cittadino - Quello che posso aggiungere a riguardo è che, quando abbiamo fatto la delibera di Giunta, avevamo previsto un aumento dei costi, che in effetti c’è stato, a causa dell’aumento delle materie prime e dei carburanti; la gara per il trasporto scolastico si è conclusa da poco, ma era iniziata prima di questo aumento, quindi abbiamo dovuto variare l’importo».