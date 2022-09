Tantissima gente a San Rocco in occasione della tradizionale Messa in onore del Santo e per la cerimonia dell’intitolazione di un albero, tramite la dedica di una targa, a ricordo del volontario Valentino Simonini. Il "guardiano di San Rocco" scomparso alcuni mesi fa verrà ricordato con affetto da tutti i provagliesi.

Un albero per ricordare Valentino Simonini, instancabile volontario

"Ricordare Valentino Simonini è desiderio degli Amministratori comunali e delle tantissime persone che lo hanno conosciuto, di Provaglio e non - ha spiegato il sindaco, Vincenzo Simonini - Abbiamo scelto un grande albero posto sulla strada perché rappresenta la forza e la resistenza, oltre che essere un testimone naturale del trascorrere del tempo. Valentino ha dedicato molto del suo tempo agli altri ed è stato proprio accanto a quell’albero una guida puntuale, un volontario tenace e puntiglioso, amante della natura e profondo conoscitore dei suoi mutamenti. Si tratta di un omaggio semplice ma di lunga durata e dal significato profondo, un modo per continuare a vedere Valentino lì, a sentirlo vicino e a sorridere commossi in sua memoria".

L’albero intitolato al "Vale", come lo conoscevano tutti in paese, è "un albero che vale" e proprio per questo la comunità ha partecipato numerosa.