Tre cittadini insigniti del Leone d'oro a Rovato

La cerimonia di consegna dei Leoni d'oro, massima benemerenza civica, rappresenta ormai da oltre un ventennio il momento più intenso delle celebrazioni per la festa di San Carlo, patrono di Rovato. Nel Consiglio comunale straordinario convocato per sabato 4 novembre alle 16.30 sono state premiate tre figure conosciute e apprezzate, di grandi qualità umane: due appartenenti alla grande famiglia degli Alpini, ossia Roberto Farimbella e Valter Cornali (purtroppo, già andato avanti), e uno alla fucina della scuola d’arti e mestieri Francesco Ricchino, di cui è stimato presidente, ossia Gianpietro Costa.

Classe 1950, nato e cresciuto a Rovato, Valter Cornali è stato instancabile capogruppo degli Alpini di Rovato per un ventennio. Si è spento, prematuramente, nel maggio 2021, lasciando nel dolore la moglie Giuseppina, le figlie Chiara e Laura, tutti i suoi cari e l’intera comunità. Come guida delle Penne Nere, Valter ha dedicato tempo e impegno per proseguire sulla strada segnata dai suoi predecessori, seguendo il motto degli Alpini che recita: «Ricordare i morti aiutando i vivi». Si è prodigato nell’organizzazione di manifestazioni e iniziative, mettendosi sempre in prima linea; si è poi preso cura della baita sul Monte e della sede di via Martinengo. Trascinatore e amico di tutti, riceve un premio non alla memoria, ma come se fosse ancora qui, nella città che amava, insieme ai suoi cari e ai suoi Alpini. Alla moglie Giusi è stato consegnato il premio con la seguente motivazione: "Per essere stato per oltre vent'anni l'anima instancabile del gruppo Alpini di Rovato e per la grande e profonda generosità con la quale si è sempre messo a disposizione dell'intera comunità rovatese, l'impegno che ha portato avanti ostinatamente e senza mai risparmiarsi fino agli ultimi giorni della sua vita terrena"