Dopo lo stop causato dalla pandemia, torna l’evento più atteso di tutti. La Notte bianca di Pontoglio è in calendario per sabato 25 giugno.

Torna la Notte bianca italiana

La serata sarà tutta italiana, infatti, il tema scelto punta i riflettori proprio sul nostro Tricolore e su un’Italia che sta piano piano ripartendo dopo il Coronavirus.

In sinergia con il Comune abbiamo scelto il tema Notte Magica Italiana per questa edizione. Vogliamo ripartire da noi, dalle nostre eccellenze, sia gastronomiche (avremo la presenza anche del Casoncello di Pontoglio De.Co.) che stilistiche e tecnologiche. Ma non solo: anche la musica italiana sarà protagonista. Non mancherà l'inno Italiano come apertura e altre famosissime canzoni italiane che i vari dj ad orari prestabiliti risuoneranno contemporaneamente in tutto il centro per un effetto di coinvolgimento mai visto prima. Ben 2.000 cappellini in paglia con fascia tricolore saranno distribuiti gratuitamente per creare un senso di appartenenza alla festa. Il gadget sarà gratuito così come il bus navetta. Queste cose, insieme alla selezione degli espositori, rendono la Notte bianca di Pontoglio unica nel suo genere nel panorama delle notti bianche in Lombardia. Siamo pronti per ripartire e vogliamo ripartire da noi.

Queste le parole del presidente dei Commercianti, Roberto Manenti.

Il programma

La Notte bianca animerà tutto il paese. In via Francesca ci sarà musica dalle 19 alle 3. Alle 19.45 si terrà lo spettacolo Majorettes Blue Star e non mancheranno musica, animazione, karaoke con Flo e gadgets Ceres e Campari. Presente anche la zona gonfiabili e giochi. In via Roma, invece, dalle 20, spettacolo delle Majorettes, musica, animazione e street food con prodotti esclusivi. Durante la serata arriverà anche Lulu, l’inventa storie per bambini. In piazzetta, nel Largo Diaz, aprono alle 20.30 sempre le Majorettes. Alle 20.45, invece, Beppe Show con animazione e balli di gruppo. Alle 21 ci sarà la sfilata organizzata dalla Cartoleria La Coccinella alla quale seguirà, alle 21.40, quella di Franca Moda Milano. Poi ancora musica, animazione e spettacolo by dj Ryo fino alle 3.

In via San Martino, dalle 19 alle 3, musica e spettacolo, ma anche animazione e coinvolgimento con dj GB. Questa sarà anche la «zona gelato», da passeggio e con posti a sedere.

In via Solferino, invece, ci saranno addirittura 2 punti musica. Entrambi dalle 19 alle 3, vedranno protagoniste con dj Cecilia e dj Walter con Omar voice. Non mancherà un’ampia zona food con tavoli. In via G.B. Orizio, invece, dalle 19 alle 3, serata di ballo boogie con la scuola «For Angel boogie» del maestro Bruno Verzeletti e del dj Giancarlo Turotti. Questa sarà anche la zona del raduno del Vespa Club Chiari e dell’Ape Car con esibizioni e gincane.

Infine, in piazza XXVI Aprile, dalle 19 alle 3, a grande richiesta, torna il «Luigi Delpanno Show», musica, animazione, coinvolgimento per tutti. Alle 21 ci sarà l’intermezzo Majorettes.

L’intervento del vicesindaco

Sul tema è intervenuto anche il vicesindaco, Debora Stabile.