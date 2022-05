provaglio d'iseo

I lavori per circa 31mila euro alla chiesetta del cimitero interesseranno per lo più la copertura.

Sono trascorsi 22 anni dall'inaugurazione della nuova cappella all’interno del cimitero di Provaglio. Realizzata contestualmente all’ampliamento del sito cimiteriale nella parte Sud, ora la chiesetta necessita di manutenzione, in modo particolare per quel che riguarda la copertura.

Terminerà a fine mese il restauro della cappella del cimitero

Il progetto di restauro che avrà un costo di 31mila euro circa ed è stato redatto da Garda Uno Spa, gestore dei servizi cimiteriali per conto del Comune, terminerà il 20 maggio. Dopo aver messo in sicurezza la zona interessata dall’intervento, verranno rimosse e sostituite scossaline e canali di gronda, il manto di copertura in tegole e il manto impermeabile. Terminate le opere murarie verrà effettuata la tinteggiatura esterna e interna.

La cappella, come ricordava il professor Caffi, che con monsignor Salvetti ha realizzato la tavola pittorica posizionata al suo interno, "è per sua natura centro di riferimento e significato per tutto lo spazio del cimitero".

Al suo interno è collocata una tavola intitolata "La Croce e la Speranza" raffigurante la figura del Cristo risorto che con i segni della passione vive immortale. Davanti alla figura del Cristo c’è la Pietà, mentre una grande luce è raccolta attorno al Cristo risorto. Nelle quinte laterali appaiono due monumenti carichi di storia e molto amati dalla comunità: si tratta della Madonna del Corno col suo portichetto rinascimentale e di San Pietro in Lamosa con la sua storia millenaria.