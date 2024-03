Si avvicina sempre di più l’appuntamento tanto atteso per Franciacorta in Fiore, la mostra-mercato di rose ed erbacee perenni che tornerà a colorare i prati e i cortili delle antiche dimore nel Borgo antico di Bornato il 17, 18 e 19 maggio.

Sboccia Franciacorta in Fiore

La manifestazione, organizzata dal Comune di Cazzago San Martino, è stata presentata ieri (giovedì) alla stampa dal sindaco Fabrizio Scuri e da Cristian Faita, assessore alle Politiche di Valorizzazione e Promozione del territorio, alla presenza del presidente di Api Brescia Claudio Vertuan. Quest’anno l’evento è ancora più importante perché si celebrerà il 25esimo anniversario, per il quale è stato deciso un tema particolarmente significativo: «Fiori e api, essenza di vita e dolcezza infinita».

Un file rouge che «rappresenta un’occasione per celebrare la bellezza dei fiori e l’importanza delle api e degli altri insetti impollinatori - ha affermato Faita - L’obiettivo è quello di sensibilizzare il pubblico sulla necessità di salvaguardare questi preziosi insetti e il loro habitat: senza di loro il nostro mondo sarebbe privo di colori e la nostra tavola sarebbe molto più povera».

Un tema che ben si sposa anche con le direttive del territorio stesso, che da novembre vanta il titolo di Comune Amico delle Api.

Sono state confermate anche quest’anno le partnership già avviate con Fondazione Cogeme e Terra della Franciacorta, due realtà territoriali con l’obiettivo di esaltare la bellezza, la storia e l’autenticità del territorio, rappresentate rispettivamente dal vice Mino Facchetti e dal presidente e sindaco di Passirano Francesco Pasini Inverardi. La Fondazione, in particolare, organizzerà il convegno «Le regine della biodiversità: un viaggio nel mondo delle api fra storia cultura e natura», che si terrà il 18 maggio alle 17.

Le iniziative

Con Terra della Franciacorta, invece, si rinnovano le due iniziative «Giardini diffusi», rivolta ai Comuni franciacortini, e «Balconi e vetrine in fiore», per residenti ed esercenti, che vedranno la collocazione di installazioni verdi e floreali per le vie e le piazze (e in altri spazi), per incentivare la valorizzazione e la scoperta dei centri storici dei vari Comuni del territorio, dal 26 aprile fino al termine della manifestazione.

Numerose saranno poi le iniziative a corollario della mostra-mercato: convegni e laboratori per conoscere alberi, arbusti e approfondire temi specifici, come il processo di impollinazione; passeggiate attraverso percorsi naturalistici per scoprire le piante autoctone. E ancora, le degustazioni di prodotti tipici e altri eventi collaterali come concerti e mostre. Dato il successo dell’anno scorso è stato riconfermato anche il Silent Flower Party, che si terrà venerdì 17 maggio dalle 21.30 al palazzo Conte Secco d’Aragona. Inoltre, certamente, uno degli obiettivi della manifestazione è quello di valorizzare il territorio, sia dal punto di vista culturale che paesaggistico, con le visite guidate al Castello di Bornato e quelle al sito archeologico della Pieve a cura del Gruppo Amici dell’Antica Pieve San Bartolomeo.

"Aspettando Franciacorta in fiore"

Infine, per celebrare questa edizione speciale il Comune sta organizzando "Aspettando Franciacorta in Fiore", un’iniziativa pianificata per il secondo weekend di maggio: un'opportunità per coinvolgere la comunità locale e anticipare l'atmosfera festosa del grande evento.

"Franciacorta in Fiore è un vero e proprio gioiello nel panorama delle manifestazioni legate al verde - ha concluso Scuri - Quest’anno, mentre tagliamo il traguardo delle 25 candeline, riflettiamo non solo sul successo di questa manifestazione, che promuove la Franciacorta come meta turistica di qualità, ma anche sulla sua capacità di rendere omaggio alla bellezza e alla ricchezza della nostra terra. Franciacorta in Fiore non è solo un evento, ma un simbolo della nostra dedizione alla valorizzazione e alla conservazione del territorio".

Le iscrizione per gli espositori sono ancora aperte, fino al 17 aprile, ed entro il 31 marzo sarà possibile usufruire di un costo agevolato: tutte le informazioni sul sito della manifestazione.